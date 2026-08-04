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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (14/17): Hexenjagd

ORF1Staffel 13Folge 14vom 04.08.2026
Soko Kitzbühel (14/17): Hexenjagd

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 14: Soko Kitzbühel (14/17): Hexenjagd

44 Min.Folge vom 04.08.2026

Angelika Schwarzauer erregt die Gemüter ihrer Nachbarn: Als "Seherin" soll sie die Leben ihrer Mitmenschen durchleuchten und tragische Ereignisse erkennen können. Nachdem sie ein solches auch ihrem Nachbarn Leonhard Wölfel voraussagt, stirbt dieser auf mysteriöse Weise. Dessen rachsüchtige Witwe Dora eröffnet eine Hexenjagd, und bald darauf wird Schwarzauer auf nur wenig übersinnliche Weise ermordet. Doch nicht nur Dora hat ein Motiv, denn in der ganzen verschworenen Hausgemeinschaft wimmelt es von Verdächtigen. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Fanny Krausz (Anita Kaltenthaler) Katrin Lux (Angelika Schwarz) Stefan Zimmermann (Lenohard Wölfel) Susanne Michel (Dora Wölfel) Luc Feit (Bert Michalik) Rony Herman (David Hornik) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer

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