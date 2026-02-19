Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 19.02.2026
24 Min.Folge vom 19.02.2026

An der Pariser Ballettakademie hat ein neues Semester begonnen und Cece möchte sich diesmal voll und ganz aufs Tanzen und weniger aufs Zaubern konzentrieren. Das ist aber schwieriger als gedacht, denn sie wird seit Kurzem wieder von kryptischen Visionen geplagt. Außerdem scheint die neue Austauschschülerin Jade ebenfalls ein magisches Geheimnis zu hüten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

