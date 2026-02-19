Staffel 1Folge 1vom 19.02.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 1: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die Flamme der Mystics
24 Min.Folge vom 19.02.2026
An der Pariser Ballettakademie hat ein neues Semester begonnen und Cece möchte sich diesmal voll und ganz aufs Tanzen und weniger aufs Zaubern konzentrieren. Das ist aber schwieriger als gedacht, denn sie wird seit Kurzem wieder von kryptischen Visionen geplagt. Außerdem scheint die neue Austauschschülerin Jade ebenfalls ein magisches Geheimnis zu hüten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
