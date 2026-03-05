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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Magische Machtprobe

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 05.03.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Magische Machtprobe

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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 13: Spellbound - Verzaubert in Paris: Magische Machtprobe

24 Min.Folge vom 05.03.2026

Die "Dornröschen"-Aufführung in der Pariser Oper beginnt gleich, doch Cece wird noch immer von Jade festgehalten, die ihren finsteren Plan in die Tat umsetzen will. Nun muss Cece all ihre Kräfte sammeln, um Jade Einhalt zu gebieten. Zum Glück kann sie sich auf ihre Freunde verlassen! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

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