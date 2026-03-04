Spellbound - Verzaubert in Paris: SchachmattJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 12: Spellbound - Verzaubert in Paris: Schachmatt
23 Min.Folge vom 04.03.2026
Heute ist ein ganz besonderer Abend: Zum einen sollen die Tanzschüler endlich "Dornröschen" in der Pariser Oper aufführen, zum anderen findet das Finale von Jeffs Show "Dance Off" statt, an dem Cece und ihre Freunde ebenfalls teilnehmen. Gleichzeitig arbeitet Jade weiter vehement daran, ihren Plan in die Tat umzusetzen und die Krone der Mystics an sich zu reißen. Wird Cece das vereiteln können? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
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