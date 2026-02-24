Spellbound - Verzaubert in Paris: Der SchrumpfzauberJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 5: Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Schrumpfzauber
23 Min.Folge vom 24.02.2026
Mia will endlich herausfinden, welche Art von Wizen sie ist. Cece und Sebastian wollen ihr dabei helfen. Doch für Mia erweist sich ihr Vorhaben als schwieriger als gedacht. In der Zwischenzeit braucht Armando einen Geschenkkorb für eine ganz besondere Person. Deswegen fragt er Ginger nach Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
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