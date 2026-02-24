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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Schrumpfzauber

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 24.02.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Schrumpfzauber

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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 5: Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Schrumpfzauber

23 Min.Folge vom 24.02.2026

Mia will endlich herausfinden, welche Art von Wizen sie ist. Cece und Sebastian wollen ihr dabei helfen. Doch für Mia erweist sich ihr Vorhaben als schwieriger als gedacht. In der Zwischenzeit braucht Armando einen Geschenkkorb für eine ganz besondere Person. Deswegen fragt er Ginger nach Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

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