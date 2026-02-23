Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in ParisJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 4: Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in Paris
24 Min.Folge vom 23.02.2026
Simone und Cece nominieren sich gegenseitig online für Challenge-Videos. Darin fordern sie sich auf, unterschiedliche Tänze nachzutanzen. Armando bekommt das mit und hat prompt die Idee, der ganzen Klasse diese Challenge als Fleißaufgabe zu geben. Lola und Amy versuchen unterdessen, etwas über die Mystics herauszufinden. Eine Mystic-Essenz soll dabei helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
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