Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in Paris

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 23.02.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in ParisJetzt kostenlos streamen

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 4: Spellbound - Verzaubert in Paris: Stromausfall in Paris

24 Min.Folge vom 23.02.2026

Simone und Cece nominieren sich gegenseitig online für Challenge-Videos. Darin fordern sie sich auf, unterschiedliche Tänze nachzutanzen. Armando bekommt das mit und hat prompt die Idee, der ganzen Klasse diese Challenge als Fleißaufgabe zu geben. Lola und Amy versuchen unterdessen, etwas über die Mystics herauszufinden. Eine Mystic-Essenz soll dabei helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
ORF Kids
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen