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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 11: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die geheime Krypta
24 Min.Folge vom 03.03.2026
Die Tanzschüler sollen das Ballettstück "Dornröschen" aufführen. Alle freuen sich darauf, nur Finn ist am Boden zerstört. Während all seine Freunde wichtige Rollen bekommen, darf er selbst nur als Dorfbewohner auftreten. Jack und Benoit überlegen, wie sie Finn wieder aufheitern können. Unterdessen möchte Cece Jade eine zweite Chance geben und unternimmt abseits der Proben etwas mit ihr. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
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