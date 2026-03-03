Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Die geheime Krypta

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 03.03.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Die geheime Krypta

Spellbound - Verzaubert in Paris: Die geheime KryptaJetzt kostenlos streamen

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 11: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die geheime Krypta

24 Min.Folge vom 03.03.2026

Die Tanzschüler sollen das Ballettstück "Dornröschen" aufführen. Alle freuen sich darauf, nur Finn ist am Boden zerstört. Während all seine Freunde wichtige Rollen bekommen, darf er selbst nur als Dorfbewohner auftreten. Jack und Benoit überlegen, wie sie Finn wieder aufheitern können. Unterdessen möchte Cece Jade eine zweite Chance geben und unternimmt abseits der Proben etwas mit ihr. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
ORF Kids
Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen