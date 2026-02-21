Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cece ist von ihrer neuen Fähigkeit, Gedanken zu lesen, genervt und kann es auch nicht kontrollieren. In der Schule führt das zu einigen merkwürdigen Situationen. Bei Lola hofft sie, Hilfe zu finden. Doch dann werden sie und Amy plötzlich in die Mystic-Geheimbibliothek teleportiert. Mia liefert sich in der Zwischenzeit im Training einen harten Konkurrenzkampf mit Jade. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

