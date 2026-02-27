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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 8: Spellbound - Verzaubert in Paris: Die Seherin
25 Min.Folge vom 27.02.2026
Cece und ihre Freunde haben eine geheime Einladung zu einer Challenge-Reihe der BLOK-Crew, einer legendären Tanztruppe, bekommen. Gespannt warten sie darauf, die erste Herausforderung gestellt zu bekommen. Gleichzeitig findet in der Schule eine Spendenaktion statt, für die die W-Apotheke der Hauptsponsor ist. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Florian Astraudo
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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
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