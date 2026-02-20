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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Das Wizen-Archiv

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 20.02.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Das Wizen-Archiv

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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 2: Spellbound - Verzaubert in Paris: Das Wizen-Archiv

25 Min.Folge vom 20.02.2026

Jade und Cece freunden sich immer mehr an und arbeiten sogar an ihrem nächsten Tanzprojekt zusammen. Doch Cece ahnt nicht, welchen finsteren Plan Jade in Wahrheit verfolgt. Unterdessen kniet sich die ehrgeizige Mia nicht nur völlig ins Tanztraining rein, sondern ist auch Feuer und Flamme für ihre Ausbildung als Wizen - sehr zum Leidwesen von Cece. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Zhou Yuchao

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