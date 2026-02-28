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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
Folge 9: Spellbound - Verzaubert in Paris: Dornröschen
24 Min.Folge vom 28.02.2026
Cece und ihre Freundinnen haben herausgefunden, dass Jade sie ausspioniert und Böses im Schilde führt. Nun wollen sie sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Gleichzeitig bereiten sich die Schüler auf das Vortanzen vor, das in diesem Jahr von dem Starchoreographen Jeff Chase geleitet wird, den die jungen Tänzer auf jeden Fall beeindrucken wollen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2
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