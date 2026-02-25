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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Spellbound - Verzaubert in Paris: Flüche und Chaos

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 25.02.2026
Spellbound - Verzaubert in Paris: Flüche und Chaos

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Spellbound - Verzaubert in Paris Staffel 2

Folge 6: Spellbound - Verzaubert in Paris: Flüche und Chaos

23 Min.Folge vom 25.02.2026

Die Halbjahresaufführung steht bevor. Mia und Cece haben in letzter Zeit das Tanzen ziemlich vernachlässigt. Die Magie hat sie ständig beschäftigt. Doch bei der Aufführung wollen die jungen Tänzerinnen die Hauptrollen übernehmen, also geht das Tanzen jetzt vor. Außerdem vereinbaren sie, gänzlich auf Magie zu verzichten. Das ist gar nicht so einfach, denn Jade bringt Mia und Cece mit ihrem manipulativen Verhalten schon bald an ihre Grenzen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

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