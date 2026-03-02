Spellbound - Verzaubert in Paris: Wer ist Davey Parker?Jetzt kostenlos streamen
24 Min.Folge vom 02.03.2026
Cece hat es geschafft, Jade bis auf Weiteres außer Gefecht zu setzen und nutzt das, um mehr über ihre Absichten herauszufinden. Ehe sie sich versieht, landet sie mit Amy erneut in der magischen Bibliothek. Unterdessen fiebern die Tanzschüler einem Auftritt in der Show des Starchoreographen Jeff entgegen. Doch diesmal müssen sie nicht Ballett, sondern Hip Hop tanzen! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
