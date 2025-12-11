Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Kompetenz, Offenheit und echter Neugier blickt Barbara Stöckl hinter die Persönlichkeiten ihrer Gäste. Dieses Mal zu Gast sind Florence Gaub (Politikwissenschafterin & Zukunftsforscherin), Konrad Paul Liessmann (Philosoph), Martin Grubinger (Multi-Perkussionist & App-Entwickler), Julia Zotter (Gelernte Konditorin & ab 2026 neue Geschäftsführerin von "Zotter"). Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

