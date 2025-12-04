STÖCKL
Folge vom 04.12.2025: STÖCKL vom 04.12.2025
Diesmal zu Gast: Kabarettist und Autor Dirk Stermann, Schwester Bernadette und Schwester Rita, Augustiner-Chorfrauen aus dem Kloster Goldenstein, gemeinsam mit Journalistin Edith Meinhart und Koch Christoph "Krauli" Held. "Alle waren sich sicher, es geht um Österreich", sagt Dirk Stermann über sein aktuelles Buch "Die Republik der Irren". Tatsächlich dient dem Wahlösterreicher eine bizarre Episode der Geschichte als Inspiration: die kurze Existenz des Freistaats Fiume und dessen Übernahme durch den italienischen Dichter Gabriele D’Annunzio. Wie er zu der Geschichte kam und welche Parallelen es zur heutigen Weltlage gibt erzählt er in "STÖCKL". Sie wollten nicht im Altersheim leben und kehrten in ihr Kloster zurück. Jetzt haben sie über 200.000 Follower auf Instagram und sorgten international für Schlagzeilen. Ihre Geschichte hat Journalistin Edith Meinhart im Buch "Nicht mit uns!: Die unglaubliche Geschichte der Nonnen von Goldenstein" aufgeschrieben. Bei Barbara Stöckl erzählen Schwester Bernadette und Schwester Rita, zwei der drei Ordensschwestern, von waghalsigen Matratzen-Rutsch-Aktionen, verraten Lebkuchenrezepte und wer mit Romy Schneider die Schule besucht hat. "Kochen beginnt da, wo das Rezept aufhört", sagt Koch und Multitalent Christoph "Krauli" Held. Mit nur 22 Jahren übernahm er den Siriuskogel in Bad Ischl und kochte sich in aller Munde. Mit "Held & Herd - Grenzenlos verwurzelt" hat der Oberösterreicher nun sein erstes Kochbuch veröffentlicht. In STÖCKL erzählt er, warum er trotzdem er Rezepte nicht mag, vier Jahre in das Buch investiert hat und welchen Einfluss seine Großmutter auf seinen Weg hatte. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner