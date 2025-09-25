STÖCKL
Zwei starke Frauen, zwei beeindruckende Karrieren und eine gemeinsame Leidenschaft: die Bühne. Schauspielerin und Sängerin Marianne Mendt trifft auf Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer. Inhalt: Im Nighttalk „STÖCKL“ sprechen die beiden über ihr Leben im Rampenlicht, die Kraft der Musik und darüber, was es heute bedeutet, eine Frau zu sein. Die beiden Schauspielerinnen und Sängerinnen verbindet mehr als nur ihr Beruf: „Die ist so wie ich“, sagte Marianne Mendt einst über Katharina Straßer und meinte damit: „Sie fühlt sich wahnsinnig wohl auf der Bühne, so als wäre sie dort aufgewachsen.“ Und die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit: „Für mich war es unfassbar aufregend zu wissen, dass Marianne Mendt bei meiner Premiere im Publikum sitzt“, erzählt Katharina Straßer und fügte hinzu: „Wenn ich groß bin, will ich auch so werden wie Marianne Mendt.“ Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner