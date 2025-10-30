STÖCKL
Barbara Stöckl begrüßt zwei Publikumslieblinge: Rainhard Fendrich und Thomas Stipsits. Fendrich blickt auf 45 Jahre Bühnenkarriere zurück, feierte 2025 seinen 70. Geburtstag und veröffentlichte sein neues Album "Wimpernschlag“. Der Austropop-Star erinnert sich an seine Anfänge mit der Gitarre und appelliert heute an sein Publikum: "Bleibt wachsam!“. Kabarettist Thomas Stipsits, bekennender Fendrich-Fan, greift Austropop humorvoll in seinen Programmen auf – etwa in seiner Parodie "Freibad in Stinatz“. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
