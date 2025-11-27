STÖCKL
Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal Journalistin und Kulturmanagerin Danielle Spera, Schauspieler Wolfram Berger, Jazz-Saxofonistin Madeleine Joel und Kabarettist Berni Wagner. Danielle Spera beschäftigt sich in ihrem neuen Buch "Bewegte Zeiten" anlässlich "80 Jahre Republik" mit prägenden Momenten der österreichischen Nachkriegsgeschichte und sprach dafür unter anderem mit Altkanzler Wolfgang Schüssel und Autorin Renate Welsh. Bei "Stöckl" erzählt sie, welche Lehren sich aus der aktuellen Weltlage ziehen lassen und welche privaten Erlebnisse ihr besonders viel Kraft geben. Wolfram Berger, der nach seinem Abschied vom „Bergdoktor“ und zu seinem 80. Geburtstag mehrere Bühnenprogramme präsentierte, blickt im Gespräch auf prägende Erinnerungen aus seiner Kindheit zurück. Der Schauspieler und Regisseur berichtet außerdem über das John-Lennon-Tribute "Give Peace a Chance", das ab Jänner 2026 ansteht, und hält fest, dass er sich als "Glückspilz" empfindet. Jazz-Saxofonistin Madeleine Joel widmete Hildegard Knef zu deren 100. Geburtstag ein musikalisches Jubiläumsprojekt und die CD "Tapetenwechsel". Bei Barbara Stöckl erzählt sie, warum man ihr einst sagte, die Knef könne niemand singen, und welche frühen Begegnungen sie selbst zur Musik geführt haben. Kabarettist Berni Wagner erhielt für sein aktuelles Programm "Monster" den Österreichischen Kabarettpreis. Im Nighttalk berichtet er, warum Kunst für ihn ein Raum ist, in dem widersprüchliche Haltungen zusammenfinden können, und wie er in seinem Programm dem inneren Ungeheuer nachspürt. Außerdem spricht er über seinen ungewöhnlichen Weg vom Biologiestudenten zum Kabarett und welche Rolle Fischfossilien aus dem Lavanttal dabei spielten. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner