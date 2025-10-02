STÖCKL
Barbara Stöckl ist in dieser Ausgabe des ORF-Nighttalks im Gespräch mit Schauspielerin Brigitte Kren, Investigativjournalist und „ZIB 2“-Moderator Martin Thür, „Do-it-Yourself“-Influencerin „Die Hauswerkerin“ Lisa M. sowie die Krimiautoren und Freunde Bernhard Aichner und Thomas Raab zu Gast bei Barbara Stöckl. Brigitte Kren hat ihr vielseitiges Leben in ihrer Biografie „Und weiter geht die wilde Jagd“ niedergeschrieben. Die gebürtige Steirerin erzählt vom Aufwachsen in einer Gastronomie-Familie und wie schwere Schicksalsschläge sie als Mensch geprägt haben. Nach acht Monaten Auszeit kehrt Martin Thür zurück ins „ZIB 2“-Studio und veröffentlicht gleichzeitig sein Buch „Macht und Kontrolle“. Lisa M. begeistert auf Instagram als „Die Hauswerkerin“ über 323.000 Fans mit authentischem DIY-Content rund ums Renovieren, der zeigt, wie die gelernte Keramikerin aus Leidenschaft zur Handwerkerin wurde. Und die beiden Bestsellerautoren Bernhard Aichner und Thomas Raab plaudern in „Stöckl“ über ihre Kultfiguren, ihre enge Freundschaft – und spontane Gesangseinlagen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner