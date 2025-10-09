STÖCKL
Folge vom 09.10.2025: STÖCKL vom 09.10.2025
59 Min.Folge vom 09.10.2025
Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal Ex-Skispringer Andreas Goldberger, Autorin Vea Kaiser, Unternehmerin Sarah Wiener und Karikaturist Michael Pammesberger. Goldberger blickt 20 Jahre nach seinem Karriereende auf seine aktive Zeit zurück und erzählt, welchen Berg er unbedingt noch besteigen musste. Vea Kaiser spricht über ihr neues Buch „Fabula Rasa“ und die Herausforderungen des Schreibens zwischen Familie und Alltag. Sarah Wiener berichtet von ihren Erfahrungen im EU-Parlament und ihrem Engagement für gesunde Ernährung. Michael Pammesberger gewährt Einblicke in seine Arbeit und erklärt, warum bei ihm alles mit der Nase beginnt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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