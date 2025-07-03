STÖCKL
Folge vom 03.07.2025: STÖCKL vom 03.07.2025
Zu Gast in dieser Ausgabe sind Ausnahmeschauspieler Philipp Hochmair, Comedian und Parodist Alex Kristan, Segelolympiasiegerin Lara Vadlau mit Intensivmediziner Rudolf Likar und die Stimme der Erfolgsband "Die Seer" Astrid Wirtenberger. Philipp Hochmair spricht über den Moment, in dem er seine Berufung zur Schauspielerei entdeckt hat – und über eine legale „Magic Mushroom“-Kur, die er erst kürzlich in Amsterdam vollzogen hat. Lara Vadlau hat im vergangenen Jahr nicht nur olympisches Gold geholt, sondern parallel auch ihr Medizinstudium abgeschlossen. In ihrem neuen Buch „Segel des Lebens“ beschreibt sie, wie man zwischen Spitzensport, Ausbildung und Alltag auf Kurs bleibt – und verrät, wie hart es im Segelsport wirklich zugeht. Der renommierte Intensiv- und Schmerzmediziner Rudolf Likar, ihr langjähriger Mentor und Co-Autor, gesteht bei „STÖCKL“, dass das Wasser so gar nicht sein Element ist. Stattdessen widmet er sich seit Jahrzehnten der Frage, wie moderne Medizin Menschen hilft, mit Belastung, Schmerz und Grenzerfahrungen umzugehen. Comedian und Parodist Alex Kristan begeistert seit Jahren mit pointierten Stimmenimitationen und feinem Gespür für österreichische Befindlichkeiten. Kürzlich wurde er dafür mit dem renommierten Kabarettpreis „Salzburger Stier“ ausgezeichnet – und dass, obwohl er sich selbst gar nicht als Kabarettisten bezeichnen würde, wie er im persönlichen Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt. Astrid Wirtenberger, über ein Vierteljahrhundert die Stimme der Erfolgsband „Die Seer“, hat heuer den Schritt zur Solokünstlerin gewagt. Mit neuen Liedern, persönlichen Texten und viel Herzblut startet sie in ein neues musikalisches Kapitel – und erzählt, wie sich das Loslassen und Neubeginnen anfühlt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner