STÖCKL
Folge vom 20.11.2025: STÖCKL vom 20.11.2025
Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis & Gudrun Nikodem-Eichenhardt, der Popsänger Hans Kreuzmayr alias Waterloo, die Autorin & Yogacoach Eva Karel und der Ex-Skistar und Neo-ORF-Kommentator Michael Hayböck. Die „Kernölamazonen“ Caroline Athanasiadis & Gudrun Nikodem-Eichenhardt feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl sprechen sie über ihr Kennenlernen damals und über die oft belächelte Rolle von Frauen auf Kabarettbühnen bis heute. Popsänger Hans Kreuzmayr alias Waterloo blickt bei „Stöckl“ auf seine lange Karriere im Showgeschäft zurück, die als Teil des Erfolgs-Duo „Waterloo & Robinson“ und den Hits „Hollywood“ & „My Little World“ ihren Ausgang genommen hat. „Schreiten wir voran und diskutieren wir nicht immer nur darüber, was gerade anstrengend ist“, sagt Autorin, Künstlerin & Yogalehrende Eva Karel. Im Talk erzählt die Künstlerin, die das Anti-Resignations-Buch „Alles wird gut, Oida!“ geschrieben hat, was Selbstfürsorge für sie bedeutet, was Yoga mit Neugier zu tun hat, und wie wichtig die Balance für einen geglückten Alltag ist. Im März beendete Skispringer Michael Hayböck, der sowohl bei Olympischen Winterspielen als auch bei Skiflugweltmeisterschaften große Erfolge für sich verbuchen konnte, seine Karriere. Nun fungiert er in neuer Rolle als ORF-Kokommentator bei den Skisprung- bzw. Skiflug-Bewerben. Im Nighttalk spricht er über die neue Herausforderung und seinen Antrieb. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner