STÖCKL
Folge vom 23.10.2025: STÖCKL vom 23.10.2025
Barbara Stöckl im Gespräch mit Moderator & Krimi-Autor Patrick Budgen, Schlagersängerin Stefanie Hertel, Kabarettistin Eva Maria Marold, ehemalige Skirennläuferin Sabrina Simader und Schauspieler Michael Dangl. Die Moderatorin Barbara Stöckl steht für Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Offenheit und Neugier. Sie sucht nicht die Konfrontation, sie entdeckt den Menschen hinter der Persönlichkeit: Alles, was die Gäste bewegt, kann zur Sprache kommen – ihre Geschichte, ihre Zukunftsbilder. Spannung und Unterhaltung garantiert auch die Konstellation der Gäste untereinander, denn der Spannungsbogen reicht von jenen, die großen Erfahrungsschatz haben, zu jenen, deren größtes Gut der unverbrauchte Blick auf kühne Zukunftsvisionen ist. Bei "STÖCKL" trifft Erfahrung auf Neues, finden große Themen unserer Zeit und die privaten Ereignisse der Gäste zu einem interessanten Ganzen zusammen. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer