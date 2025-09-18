STÖCKL
Folge vom 18.09.2025: STÖCKL vom 18.09.2025
Barbara Stöckl im Gespräch mit Elke Winkens, Stefanie Stahl, Roland Düringer und Luca Kielhauser: Elke Winkens ist zurück im Kino – in einem Drama über Normalität und Anderssein. Bei Barbara Stöckl sprach sie über persönliche Einsichten aus dem Film, gesellschaftliche Normen. Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl sprach über die Macht unserer Kindheit und warum alte Muster unser Leben bis heute bestimmen. Außerdem verriet sie, dass sie sich früher auch eine Karriere als Schauspielerin hätte vorstellen können. Nach Hochwasser und Hüft-OP ist Roland Düringer zurück auf der Bühne und liefert in „Regenerationsabend 3.0“ spontan Pointen aus dem echten Leben. Er verriet, ob wirklich jeder Abend anders ist. Mit 22 Jahren hat Luca Kielhauser als Fußballkommentator seinen Traum verwirklicht – trotz Glasknochenkrankheit und Rollstuhl. Heute kämpft er als Inklusionsbotschafter mit seiner Plattform „Access Hub“ für mehr Barrierefreiheit und echte Chancen für Menschen mit Behinderung.