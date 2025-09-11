STÖCKL
Barbara Stöckl im Gespräch mit den Schauspielern Heinz Marecek und Erwin Steinhauer: Heinz Marecek feiert heuer seinen 80. Geburtstag. Im Nighttalk „Stöckl“ spricht der Schauspieler gemeinsam mit seinem langjährigen Bühnenpartner Erwin Steinhauer über ihre gemeinsame Karriere, ihre Freundschaft und die besonderen Momente auf der Bühne. Vor 25 Jahren tourten die beiden mit ihrer Doppelconférence „Was lachen Sie?“ durch Österreich und begeisterten das Publikum mit über 120 ausverkauften Vorstellungen. Zum Jubiläum kehren sie nun mit jener Mischung aus Humor, Tiefgang und feinsinniger Beobachtung zurück, die ihr Programm unverwechselbar macht. Beide blicken zudem auf die Inspirationen durch Theaterlegende Otto Schenk zurück und reflektieren im Gespräch mit Barbara Stöckl offen über das Älterwerden und die Veränderungen, die das mit sich bringt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner