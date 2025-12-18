STÖCKL
Diesmal zu Gast im Nighttalk "STÖCKL": Schauspielerin Uschi Glas, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl sowie "DJ Ötzi" alias Gerry Friedle mit seiner Tochter Lisa-Marie. Uschi Glas sagt im Gespräch mit Barbara Stöckl: „Ich muss mich so verhalten, dass ich abends noch in den Spiegel schauen kann.“ In ihrem Buch Du bist unwiderstehlich, Wahrheit erzählt die Schauspielerin, bekannt aus „Winnetou“ und „Zur Sache, Schätzchen“, von einer bitteren Familienerkenntnis und wie sie heute damit umgeht. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der nach der Amokfahrt 2015 in Graz um Kraft zur Vergebung bat, zeigt in Die Macht des Vergebens, wie Vergeben befreiend wirken kann. Im ORF-Nighttalk STÖCKL spricht er außerdem über ein schräges Familienfahrzeug in seiner Kindheit und eine besondere Weihnachtskrippe. „Ich behüte sie zu lange. Ich muss sie eigentlich fliegen lassen“, sagt DJ Ötzi über Tochter Lisa-Marie. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der „Licht ins Dunkel“-Gala moderieren sie am 20. Dezember erstmals Zauberhafte Weihnacht – über Zusammenarbeit, Unterstützung und gegenseitiges Lernen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner