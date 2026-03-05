STÖCKL
Folge vom 05.03.2026: STÖCKL vom 05.03.2026
58 Min.Folge vom 05.03.2026
Im Nighttalk bei Barbara Stöckl entstehen berührende Gespräche über Verletzlichkeit, Hoffnung und Neuanfänge. Andrea Kdolsky erzählt, wie sie ihre Krebsdiagnose in Mut verwandelt. Reinhard Nowak beschreibt, warum Leichtigkeit auch in schweren Zeiten trägt. Johnny und Jo Bertl erinnern an Ludwig Hirsch, während Tamara Höfer Einblicke in den Strafvollzug und die Suche nach besseren Wegen der Resozialisierung gibt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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