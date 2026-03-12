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STÖCKL

STÖCKL vom 12.03.2026

ORF2Folge vom 12.03.2026
STÖCKL vom 12.03.2026

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STÖCKL

Folge vom 12.03.2026: STÖCKL vom 12.03.2026

60 Min.Folge vom 12.03.2026

Barbara Stöckl lädt diesmal zu einem facettenreichen Gespräch: Karl Markovics spricht über seine Karriere, eine neue Filmrolle und den langen Weg zu Selbstzufriedenheit. Florian Klenk gewährt Einblicke in sein Buch über die Serienmörderin Elfriede Blauensteiner und gesellschaftliche Abgründe. Schauspielerin Kimberly Rydell verbindet Schauspielkunst mit Kriminalpsychologie, während Biotechnologin Marion Jaros von ihrer Liebe zu Schmetterlingen und Naturvermittlung erzählt. Ein Talk voller Intensität, überraschender Perspektiven und Menschlichkeit. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

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