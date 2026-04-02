STÖCKL
Folge vom 02.04.2026: STÖCKL vom 02.04.2026
60 Min.Folge vom 02.04.2026
In der aktuellen Ausgabe von Stöckl sprachen Karl Habsburg, Julia Scheib, Amelie Fried und Markus Reisner über Erfolge, Rückschläge und gesellschaftliche Themen. Im Fokus standen Familie, Sport und Literatur. Unter anderem blickte Scheib etwa auf eine Saison zurück, die vom Willen geprägt war, ans Limit zu gehen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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