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STÖCKL

STÖCKL vom 26.03.2026

ORF2Folge vom 26.03.2026
STÖCKL vom 26.03.2026

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STÖCKL

Folge vom 26.03.2026: STÖCKL vom 26.03.2026

59 Min.Folge vom 26.03.2026

Vier Gäste, vier Perspektiven – und zentrale Fragen unserer Zeit: Identität, Veränderung und Zukunft. Paul Lendvai blickt auf ein bewegtes Leben zurück, Viktoria Fahringer spricht über ihren Neuanfang, Rudolf Anschober über Mut für kommende Herausforderungen und Birgit Denk über ihren eigenen Weg abseits des Mainstreams. Ein Talk über Entscheidungen, Brüche und das, was Menschen prägt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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