Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 20vom 25.01.2026
Folge 20: Von der Rolle

24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Bei der Versteigerung in Mississauga sucht Bogart nach einem Geschenk für seine Verlobte. Roy versucht, seine Konkurrenten aus der Fassung zu bringen, indem er ihnen extra nahe auf den Leib rückt. Rick und Cindy kommen auf Rollerblades zur Auktion.

