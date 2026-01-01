Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 20: Von der Rolle
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Bei der Versteigerung in Mississauga sucht Bogart nach einem Geschenk für seine Verlobte. Roy versucht, seine Konkurrenten aus der Fassung zu bringen, indem er ihnen extra nahe auf den Leib rückt. Rick und Cindy kommen auf Rollerblades zur Auktion.
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
