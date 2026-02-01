Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 30: Feierlaune
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Da Roy in letzter Zeit keinen Spaß mehr bei den Auktionen hatte, nimmt er die Sache nun selbst in die Hand. Er bringt Ballons, Tröten und andere Spaßartikel zur Auktion in Emery Village mit, doch seine Konkurrenten sind davon wenig begeistert.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.