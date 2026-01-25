Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 25: Lebensberatung
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Paul und Bogart werden zur Auktion in Toronto von ihrer Lebensberaterin begleitet. Die Frau rät dem Vater-Sohn-Duo, jegliche Konfrontation durch eine lange Umarmung zu lösen. Rick will bei der Versteigerung die Zügel in die Hand nehmen, während Cindy sich zurückhalten soll. Wird sie sich daran halten können?
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.