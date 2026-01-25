Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 22vom 01.02.2026
Folge 22: Partypläne

24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Die nächste Auktion steht in der vornehmen Gegend Bridle Path an. Für Bogart ist es die letzte, bevor er den Bund der Ehe eingeht. Deshalb beschließt Roy, einen ausgelassenen Junggesellenabschied für ihn zu organisieren.

