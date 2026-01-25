Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bogarts Baby

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 27vom 01.02.2026
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Bogart und seine Frau möchten in naher Zukunft ein Kind bekommen. Um sich bestmöglich auf den bevorstehenden Nachwuchs vorzubereiten, nimmt Bogart ein Übungsbaby mit zur Auktion in Mississauga. Ursula hingegen möchte wissen, wie das Leben als Blondine ist, und überrascht ihre Konkurrentinnen mit einer Perücke.

