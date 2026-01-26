Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 34: Alles Voodoo
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Cindy hat eine neue Taktik, wie sie ihre Konkurrenz besiegen kann: Sie bringt Voodoo-Puppen zur Auktion in Toronto mit, die für die anderen Käufer stehen. Cindy glaubt fest an ihre übernatürlichen Kräfte, doch Rick ist sich da nicht so sicher.
