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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Don sieht doppelt

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 36vom 08.02.2026
Don sieht doppelt

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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 36: Don sieht doppelt

24 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Für die Auktion in Toronto engagiert Roy Doppelgänger seiner Konkurrenten und stiftet dadurch absolutes Chaos. Er gibt den Imitatoren vorher genaue Anweisungen, wie sie sich bei der Ankunft verhalten sollen. Cindy, Rick, Ursula, Bogart und Paul schwören sich jedoch, sich nicht von ihren billigen Kopien ablenken zu lassen.

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