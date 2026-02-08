Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 36: Don sieht doppelt
24 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Für die Auktion in Toronto engagiert Roy Doppelgänger seiner Konkurrenten und stiftet dadurch absolutes Chaos. Er gibt den Imitatoren vorher genaue Anweisungen, wie sie sich bei der Ankunft verhalten sollen. Cindy, Rick, Ursula, Bogart und Paul schwören sich jedoch, sich nicht von ihren billigen Kopien ablenken zu lassen.
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Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fremantle Media Enterprises Ltd.