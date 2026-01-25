Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 29vom 01.02.2026
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Bogart möchte ein Haus kaufen, weshalb er bei der Auktion in Cambridge einen Volltreffer landen will. Roy begleitet Cindy und Rick auf dem Weg zur Versteigerung, da Cindy noch nicht ohne Begleitung fahren darf und Rick selbst keinen Führerschein besitzt. Außerdem macht sich Roy über Ursula lustig, deren Jacke Ähnlichkeit mit einem Affen hat.

