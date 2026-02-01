Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 26: Verrückter Vogel
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Roy bringt einen sprechenden Papagei zur Auktion in Etobicoke mit. Mit dem Vogel will er seine Konkurrenten in den Wahnsinn treiben, denn er hat ihn darauf trainiert, die anderen zu beleidigen. Ursula hat sich bei der letzten Versteigerung die Finger gebrochen und möchte es nun langsam angehen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.