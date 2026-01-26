Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 32: Ladies first
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Pauls Töchter, Jessica und Shannon, kehren erneut in die Welt der Auktionen zurück. Doch anstatt nur zuzusehen, wollen die beiden nun selbst mitbieten - zum Leidwesen ihres kleinen Bruders Bogart. Rick und Cindy nehmen sich derweil vor, ihre Fitness zu verbessern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.