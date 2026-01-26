Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ladies first

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 32vom 02.02.2026
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Pauls Töchter, Jessica und Shannon, kehren erneut in die Welt der Auktionen zurück. Doch anstatt nur zuzusehen, wollen die beiden nun selbst mitbieten - zum Leidwesen ihres kleinen Bruders Bogart. Rick und Cindy nehmen sich derweil vor, ihre Fitness zu verbessern.

