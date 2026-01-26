Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 31: Roy sieht Schwarz
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Jeff Schwarz springt erneut als Vertretung für Don bei der Versteigerung in Toronto ein. Der Gastauktionator plant, die Preise in die Höhe zu treiben und die Käufer herauszufordern. Roy fällt jedoch nicht so leicht auf Jeffs Tricks herein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.