Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 23: Bieten wie Griechen
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Bei der Auktion in Brampton taucht ein neuer Käufer auf. Tommy ist Grieche und sehr stolz auf seine Herkunft. Roy bringt einen Praktikanten zur Versteigerung mit, den er mit Freude ausnutzt, da dieser umsonst für ihn arbeitet.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.