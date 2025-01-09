Kickl an der Macht: Neustart oder Untergang?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 09.01.2025: Kickl an der Macht: Neustart oder Untergang?
89 Min.Folge vom 09.01.2025
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Heinz-Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler und FPÖ-Chef, Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter", Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, Silvia Grünberger, PR-Beraterin und ehemalige ÖVP-Abgeordnete und Sepp Schellhorn, Unternehmer und Gastronom.
