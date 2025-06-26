Faustrecht statt Völkerrecht: Welt im Krieg?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 26.06.2025: Faustrecht statt Völkerrecht: Welt im Krieg?
Folge vom 26.06.2025
Der Nahe Osten brennt: Der Krieg im Gazastreifen geht unvermindert weiter, die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran scheint brüchig, US-Präsident Donald Trumps weiteres Vorgehen nicht abzusehen. Europa ist um Deeskalation bemüht – doch einig ist man sich nicht. Erledigt Israel die „Drecksarbeit“ für den Westen, wie der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagt? Treten Israel und die USA das Völkerrecht mit Füßen? Gilt in Wahrheit nur das Recht des Stärkeren? Befeuern die USA eine größeren Krieg?
