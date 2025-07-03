Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 03.07.2025: Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?
84 Min.Folge vom 03.07.2025
Extrem-Temperaturen, Glutwelle, Hitzehölle: Die Horror-Meldungen überschlagen sich, denn in ganz Europa herrschen schon seit Tagen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Und es soll noch heißer werden - für die einen eine körperliche Belastung, für andere ein Anlass, auf Versäumnisse beim Klimaschutz hinzuweisen. Sind wir tatsächlich säumig? Braucht es strengere Klimaschutz-Maßnahmen und weitreichende Einschränkungen der persönlichen Freiheit, um die angedrohte Katastrophe doch noch abzuwenden?
