Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Talk im Hangar-7

Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?

ServusTVFolge vom 03.07.2025
Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?

Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?Jetzt kostenlos streamen

Talk im Hangar-7

Folge vom 03.07.2025: Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?

84 Min.Folge vom 03.07.2025

Extrem-Temperaturen, Glutwelle, Hitzehölle: Die Horror-Meldungen überschlagen sich, denn in ganz Europa herrschen schon seit Tagen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Und es soll noch heißer werden - für die einen eine körperliche Belastung, für andere ein Anlass, auf Versäumnisse beim Klimaschutz hinzuweisen. Sind wir tatsächlich säumig? Braucht es strengere Klimaschutz-Maßnahmen und weitreichende Einschränkungen der persönlichen Freiheit, um die angedrohte Katastrophe doch noch abzuwenden?

Alle verfügbaren Folgen