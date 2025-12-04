Eifersucht und Ehrenmord: Wer stoppt die Täter?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 04.12.2025: Eifersucht und Ehrenmord: Wer stoppt die Täter?
87 Min.Folge vom 04.12.2025
Er erwürgt sie, steckt sie in einen Koffer und vergräbt sie im Wald: In Graz wird eine 31-Jährige ermordet, ihr Ex-Freund gesteht die Tat. In Wien-Donaustadt sticht ein Afghane auf offener Straße auf seine 15-jährige Tochter ein, sie überlebt schwer verletzt. Ebenfalls in Wien rettet die Polizei eine Frau und ihre zwei Kinder aus einem Auto. Ihr Ex-Partner, ein Iraker, hatte sie zum Einsteigen gezwungen, mit dabei hat er mehrere Messer. Woran liegt es, dass Gewalt gegen Frauen derart zunimmt?
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