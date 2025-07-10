Karte statt Cash: Bezahlen wir mit unserer Freiheit?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 10.07.2025: Karte statt Cash: Bezahlen wir mit unserer Freiheit?
82 Min.Folge vom 10.07.2025
Die Österreicher lieben ihr Bargeld, wie eine Studie der Europäischen Zentralbank zeigt: 38 Prozent zahlen am liebsten bar. Damit liegt Österreich europaweit an der Spitze und trotzt dem allgemeinen Trend. Denn der Druck, mit Karte zu bezahlen, steigt. Bargeld ist immer schwerer zu bekommen - in jeder sechsten Gemeinde findet sich kein Bankomat. Ist bargeldlos Zahlen einfach moderner, praktischer und effizienter? Oder geben wir mit Scheinen und Münzen auch unsere Privatsphäre und Freiheit auf?
