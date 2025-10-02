Zensur statt Freiheit: Anders denken unerwünscht?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 02.10.2025: Zensur statt Freiheit: Anders denken unerwünscht?
80 Min.Folge vom 02.10.2025
Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Soll man Bücher und Filme minderheitengerecht umschreiben? Ist es rassistisch, über die Schattenseiten der Zuwanderung zu sprechen? Ja, sagen die einen und nehmen in ihrem Kampf für eine gerechtere Welt auch die Ächtung Andersdenkender in Kauf. Nein, sagen die anderen, sprechen von „Cancel Culture“ und Selbstgerechtigkeit und sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Altersfreigabe:
0