Wählerfrust und Pleitewelle: Warum versagen die Politiker?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 11.12.2025: Wählerfrust und Pleitewelle: Warum versagen die Politiker?
71 Min.Folge vom 11.12.2025
Ein Jahr, das mit Regierungsbildung und Aufbruchsstimmung begann, endet in Ernüchterung und Frust. Wirtschaftsdaten: schlecht. Wachstum: dürftig. Aussichten: verheerend. Bis Ende 2027 will die EU komplett auf russisches Erdgas verzichten, und viele fragen sich: Ist das der endgültige Todesstoß für die heimische Wirtschaft? Klimapolitik, Migrationsdruck und Sozialkosten: Wie lange können wir das noch stemmen? Und sind unsere Politiker überhaupt in der Lage, das Ruder herumzureißen?
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