Kriminelle Zuwanderer: Kuschelkurs oder Nulltoleranz?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 23.10.2025: Kriminelle Zuwanderer: Kuschelkurs oder Nulltoleranz?
74 Min.Folge vom 23.10.2025
Zwei Fälle sexuell gewalttätiger Jugendbanden schockieren Österreich. Der „Fall Anna“ endete für die zehn Bandenmitglieder mit einem umstrittenen Freispruch, für die Hauptangeklagten der „Liesinger Bande“ setzte es am Montag teils mehrjährige Haftstrafen. Was die beiden Fälle eint: Das völlige Fehlen von Reue und Schuldeinsicht – und der Migrationshintergrund der Angeklagten. Therapie, Haft oder Abschiebung: Wie umgehen mit migrantischen Gewalttätern? Brauchen wir härtere Strafen?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0